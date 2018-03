02-03-2018 18:02

Candidatos à Federação do PS da Guarda em debate da JS

Os três candidatos à presidência da Federação do PS da Guarda vão participar hoje (21 horas) num debate promovido pela JS. Pedro Fonseca, José Luís Cabral e Alexandre Lote vão responder às questões colocadas pelos participantes e que serão sorteadas antes da sessão, que será moderada por Fábio Pinto, presidente da Federação da JS. A iniciativa realiza-se no auditório da Associação Comercial e tem entrada livre. As eleições para a estrutura distrital socialista estão marcadas para 9 de março.