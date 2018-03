02-03-2018 16:12

Obras no troço ferroviário Covilhã-Guarda começam segunda-feira

O arranque das obras de modernização do troço ferroviário Covilhã-Guarda, da Linha da Beira Baixa arrancam na próxima segunda-feira, com uma cerimónia marcada para as 16h50, na Estação da Covilhã, onde estará presente o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, e da Comissária Europeia dos Transportes e Mobilidade, Violeta Bulc.

A empreitada vem permitir a chamada "Concordância das Beiras", entre a linha da Beira Baixa e a linha da Beira Alta e contempla a «renovação integral de 36 km de Via (a Infraestruturas de Portugal já executou a renovação em 10 km deste troço), a eletrificação total do troço a reabilitação de seis pontes ferroviárias, a remodelação de estações e apeadeiros (Maçainhas, Benespera e Barracão), a automatização e supressão de passagens de nível, a construção de sistemas de drenagem e execução de trabalhos de estabilização de taludes, a construção da concordância das Beiras – ligação entre a linha da Beira Alta e a linha da Beira Baixa, em via única eletrificada, com 1.500 metros de extensão. Inclui a execução de uma nova ponte ferroviária sobre o rio Diz, com uma extensão de 237,8 metros e a instalação de sinalização eletrónica e telecomunicações», adianta a Infraestruturas de Portugal em comunicado.

Depois de nove anos encerrado, espera-se que a intervenção neste troço esteja concluída em 2019.