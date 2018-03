02-03-2018 14:09

Natália Correia recordada em março na BMEL

A Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço (BMEL), na Guarda, dedica o mês de março à vida e à obra da poetisa Natália Correia (1923-1993) com uma exposição, um recital, um documentário, uma conferência e um colóquio.

No âmbito deste ciclo, a biblioteca trará à Guarda personalidades que conviveram com a escritora ou que são conhecedoras da sua obra, como a arquiteta Helena Roseta, o romancista, dramaturgo e jornalista Fernando Dacosta e a atriz Elisabete Piecho. O programa da BMEL dedicado à poetisa começa na segunda-feira, com a exposição “Natália Correia: a feiticeira cotovia”. Já no dia 8 (21h30), a atriz Elisabete Piecho dará voz a poesias selecionadas da obra “Antologia de poesia portuguesa erótica e satírica de Natália Correia”. O ciclo prossegue no dia 13 com o documentário “A senhora da rosa (Natália Correia)”, de Teresa Tomé, e no dia 16 haverá a conferência “Natália Correia, um ser que veio do futuro”, por Fernando Dacosta.