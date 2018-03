02-03-2018 10:03

Chuva mantém-se até segunda-feira

A chuva vai manter-se em Portugal continental pelo menos até ao final da próxima semana e o vento vai continuar forte, mas com tendência para diminuir, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

«Nos próximos dias vamos continuar sob a influência de uma depressão que está no Atlântico e vai permanecer pelo menos até segunda-feira, havendo uma probabilidade de que até dia 9 ou 10 haja ainda continuação de um cenário depressionário», adiantou Maria João Frada.

Segundo a meteorologista, esta sexta-feira estão previstos períodos de chuvas nas regiões do Centro e Sul, que gradualmente a partir da manhã vão estender-se à região Norte, passando a partir da tarde a regime de aguaceiros.

«Ainda durante a manhã poderá haver queda de neve temporariamente nas regiões Norte e Centro nos 1.000 metros, mas com a entrada do ar quente, a queda de neve passa para os pontos mais altos da Serra da Estrela. A situação de neve no Nordeste Transmontano e na Beira Alta está completamente ultrapassada», referiu.