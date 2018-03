02-03-2018 09:58

Alterações climáticas são tema de exposição em Barca d''Alva

A Plataforma de Ciência Aberta, sediada em Barca d’Alva (Figueira de Castelo Rodrigo), acolhe até agosto uma exposição multimédia internacional intitulada “Conversas com o Planeta Terra: Comunidades Locais e Alterações Climáticas”.

Segundo os promotores, a mostra, que é apresentada pela primeira vez em Portugal e tem entrada gratuita, «inclui reportagens, retratos poderosos, entrevistas na primeira pessoa e vídeos participativos».

Através desta mostra, os promotores pretendem contribuir para a consciencialização sobre a problemática e, paralelamente, trabalhar a temática com a comunidade do concelho com vista à criação da extensão portuguesa, através da realização de um vídeo e de conteúdos para um novo painel expositivo.

A Plataforma de Ciência Aberta foi criada no âmbito de um protocolo que junta o Município de Figueira de Castelo Rodrigo e a Universidade de Leiden (Holanda) numa rede global de parceiros de vários países europeus.