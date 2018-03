01-03-2018 14:16

Apreensão de 1.980 maços de tabaco em Vilar Formoso

O Comando Territorial da Guarda, através Destacamento Territorial de Vilar Formoso, apreendeu ontem 1.980 maços de tabaco sem estampilha fiscal, em Vilar Formoso. Durante uma operação de fiscalização de trânsito, os militares fiscalizaram um autocarro proveniente do Centro da Europa, tendo sido apreendidas três malas com 1.980 maços de tabaco, o que corresponde a 39.600 mil cigarros, com um valor estimado de 9.300 euros.