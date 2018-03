01-03-2018 12:29

Rafael Baraças é campeão nacional de juniores de corta-mato curto

Rafael Baraças sagrou-se no sábado campeão nacional de juniores de corta-mato curto. O atleta do CA Seia venceu a prova de 4.200 metros realizada na pista de cross das Açoteias (Albufeira) em 13m38s e conquistou mais um título para o clube serrano e para o atletismo distrital.

O senense foi o melhor representante da região na competição, com Teresa Bernardo (Núcleo Sportinguista Leões da Fronteira, Vilar Formoso) a terminar na segunda posição a corrida das veteranas com mais de 45 anos (17m19s).

Por sua vez, Beatriz Rodrigues (AAUBI) foi terceira em juniores com a marca de 15m27s. Outros resultados de destaque foram conseguidos por Sara Carvalho (Senhora Desterro), sétima na prova principal com o tempo de 15m11s; Inês Santos (Senhora Desterro), oitava nos sub-23 em 16m52s; e Daniel Gregório (CA Seia), nono em seniores com o registo de 12m59s.

Já Rita Mineiro (Senhora Desterro) foi décima nos sub-23 (17m38s), Alexandre Venâncio (CCD Leões da Floresta, Covilhã) foi 14º (14m18s) e João Toscano (Senhora Desterro) 17ª (14m27s) no mesmo escalão etário. Em termos gerais,

Mariana Machado (Braga) em femininos e Rui Pinto (Benfica) em masculinos são os novos campeões nacionais de corta-mato curto.