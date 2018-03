01-03-2018 11:30

PSP faz detenção por recetação e posse de armas proibidas

A PSP da Guarda deteve ontem dois indivíduos, de 78 e 58 anos de idade, e constituiu como arguidos outros dois indivíduos, todos de sexo masculino, por recetação e posse de arma proibida, na sequência de várias buscas domiciliárias e não domiciliárias nos concelhos da Guarda e Sabugal.

No âmbito da operação foi possível apreender diversas máquinas de trabalho (berbequins, rebarbadoras, tico-tico, máquinas de soldar) que se suspeitam serem furtadas, um revolver modificado, uma caçadeira, vários cartuchos de calibre 12 mm, quatro cartuchos-bala de calibre 12 mm, um objeto construído com a finalidade de agressão, um carregador de pistola 6,35 mm, duas armas de pressão de ar, 11.500 euros em notas do BCE, uma placa de 50 gramas em ouro e várias pulseiras de malha grossa em prata.

Os detidos serão hoje ouvidos no Ministério Público da Guarda para aplicação de medidas de coação.