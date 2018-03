01-03-2018 10:30

Mau tempo faz estragos em Trancoso

O concelho de Trancoso foi o mais afetado pelo mau tempo no distrito da Guarda.

Ontem, as escolas fecharam devido às condições atmosféricas adversas e à falta de eletricidade após a queda de ramos e de árvores sobre as linhas.

Já o gelo danificou centenas de árvores, o que condicionou a circulação, nomeadamente castanheiros com consequências na produção de castanha.