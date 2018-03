28-02-2018 17:59

Nacionais de estrada de ciclismo em Belmonte

Belmonte vai ser a “capital” do ciclismo português ao receber os campeonatos nacionais de estrada entre 22 e 24 de junho.

O anúncio foi feito pelo presidente do município, António Dias Rocha, na última reunião de Câmara, cujo executivo aprovou por unanimidade o respetivo protocolo com a Federação Portuguesa de Ciclismo. As provas nos escalões de elite, sub-23 e feminino e na vertente de contrarrelógio vão realizar-se nas estradas do concelho. «O valor do nosso investimento nesta organização, pouco mais de 40 mil euros, é equivalente ao de uma etapa da Volta a Portugal, mas o retorno pode ser maior já que a prova atrai pessoas de todo o país, o que ser compensador para os nossos empresários», disse o autarca.