28-02-2018 16:16

Casas do Côro recebem título de melhor alojamento em espaço rural

O Turismo Centro de Portugal recebeu o Prémio Reconhecimento dos Publituris Portugal Trade Awards 2018. A escolha foi revelada hoje no primeiro dia da BTL- Bolsa de Turismo de Lisboa, que decorre até 4 de março na FIL - Feira Internacional de Lisboa. Outras individualidades e empresas da região Centro de Portugal foram igualmente distinguidas nos Publituris Portugal Trade Awards 2018. Foram os casos da unidade turística Casas do Côro, escolhida como Melhor Alojamento em Espaço Rural; de Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e do município de Óbidos, premiado como melhor autarquia. Os Publituris Portugal Trade Awards premeiam as personalidades e empresas que mais se destacaram no setor do turismo. Este ano, houve mais de 90 nomeados a concurso em 14 categorias.