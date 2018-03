28-02-2018 15:26

Estudantes de Economia e Gestão reúnem na Covilhã

Começa hoje na Universidade da Beira Interior (UBI) o XVIIIº Encontro Nacional de Estudantes de Economia e Gestão (ENEEG).

Até sábado são esperados cerca de 600 participantes que vão conhecer «novos métodos e mentalidades para ter sucesso nas suas carreiras profissionais». As palestras decorrem no grande auditório da Faculdade Ciências da Saúde.

Os oradores convidados são Vasco José de Mello (Grupo José de Mello), Mário Ferreira (Douro Azul), José Agostinho (Tomiworld), Miguel Frasquilho (TAP), Nuno Ferreira Pires (Sport TV) e Cristina Amaro (apresentadora do programa “Imagens de Marca”, da SIC).

Luís Aranha (Mike Davis), Alexandre Amorim (gestor de inovação), Carlos Figueiredo (consultor PLMJ), Filipe Carvalho (Passport Hostel & Apartments), Filipe Portela (Seedrs), Inês Veloso (Randstad), Nuno Delgado (ex-judoca olímpico), Paulo Pinto (La Redoute), João Marques (Nokia) e João Leitão (docente UBI) são outros dos palestrantes. A organização é do UBIGEST e do UBINEEC.