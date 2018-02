28-02-2018 11:16

Santinho Pacheco pede apoio ao Presidente da República para travar extração de urânio em Espanha

O deputado socialista Santinho Pacheco pediu solidariedade ao Presidente da República para com os autarcas de Almeida e Figueira de Castelo Rodrigo, que tentam travar a exploração de urânio de Retortillo. Na carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa, Santinho Pacheco refere que «a vizinhança tem de ser consequente». Segundo o socialista, a instalação de uma mina de urânio perto da fronteira constitui «um problema grave e preocupante do ponto de vista ambiental e económico numa das zonas mais despovoadas e envelhecidas do país». «As terras de fronteira do distrito da Guarda já perderam tudo e a esperança de quem resiste tem muito a ver com a natureza, com a qualidade de vida», defende. Santinho Pacheco solicitou a ajuda do Presidente da República, pedindo para visitar «os territórios de Riba-Côa num gesto de solidariedade para com os raianos», sendo também «um sinal que chega a Espanha». «As consequências desta prática serão mais graves para os territórios raianos portugueses que para a província de Salamanca", alerta o deputado, explicando que "os ventos dominantes são de leste, as águas correm para ocidente e o Douro é um ativo português de que depende o abastecimento público de centenas de milhares de pessoas», refere o socialista. A instalação da mina de urânio naquela região de Salamanca já deu origem a perguntas e protestos não só dos ambientalistas e de autarcas, mas também dos partidos na Assembleia da República, com o Governo a garantir já ter questionado Espanha e pedido um encontro com a ministra do Ambiente espanhola. As eurodeputadas Marisa Matias e Ana Gomes e um deputado espanhol do Podemos também dirigiram uma pergunta escrita à Comissão Europeia sobre a mina de urânio de Retortillo, questionando Bruxelas sobre a realização de estudos de impacto ambiental.