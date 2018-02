27-02-2018 12:10

PS diz que recuperação do Hotel Turismo deve-se «em exclusivo» ao partido

A concelhia do PS da Guarda congratulou-se hoje com o anúncio da recuperação do Hotel Turismo no âmbito do Programa Revive e esclareceu que a solução deve-se, em «exclusivo», ao partido.

«A César o que é de César: a solução encontrada deve-se em exclusivo à atuação do PS, quer em termos nacionais, quer em termos locais, contra as vontades e interesses de outros que defendiam soluções distintivas para a resolução do problema do Hotel Turismo da Guarda», refere em comunicado a concelhia socialista, presidida por Agostinho Gonçalves.