27-02-2018 11:25

Professores do IPG e de Espanha vencem prémio de "Melhor Comunicação" nas Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica

A comunicação “Educação, Autoemprego e Perceções”, da autoria de Vítor Gabriel (UDI/IPG), Helena Saraiva (UDI/IPG), Gonçalo Poeta (UDI/IPG), José Sánchez-Garcia (U. Salamanca), Brizeida Hernández-Sánchez (U. Salamanca), Toñi Parejo (U. Sevilha), Jose Conde (U. Sevilha) e Carlos Ortiz (U. Sevilha), foi reconhecida pelos comités científicos das Jornadas Luso-Espanholas de Gestão Científica.

Este trabalho obteve o prémio de melhor comunicação em colaboração Luso-Espanhola, no âmbito da 28ª edição das referidas jornadas, que decorreram na Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) do Politécnico da Guarda, de 7 a 10 de fevereiro.