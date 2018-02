26-02-2018 16:50

Seis fogos ativos no distrito da Guarda

Há seis fogos ativos no distrito da Guarda cujo combate está a mobilizar 54 operacionais.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Proteção CIvil (ANPC), as chamas estão ser combatidas em Paipenela (Mêda), Bendada (Sabugal), Lajeosa da Raia (Sabugal), Cerejo (Pinhel), Mendo Gordo (Trancoso) e Mizarela (Guarda).

As ocorrências com mais meios no terreno são os fogos na zona da Mizarela (19 operacionais apoiados por quatro veículos) e Lajeosa da Raia (12/ 4).