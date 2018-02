26-02-2018 16:19

Detidos patrão e empregado que atearam fogos em Figueira de Castelo Rodrigo

A PJ anunciou hoje a detenção de dois homens no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo suspeitos de dois crimes de incêndio florestal, ocorridos na tarde da passada sexta-feira.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, a detenção foi concretizada com a colaboração da GNR e de elementos dos bombeiros de Figueira de Castelo Rodrigo. «Os detidos são suspeitos de, em conjugação de esforços, terem ateado dois incêndios em zonas de pasto e de mato, com recurso a chama direta, distando um do outro aproximadamente 200 metros», refere a PJ em comunicado.

O segundo fogo foi iniciado quando os voluntários se encontravam a combater as chamas do primeiro. «Os dois incêndios, ateados em local ermo, consumiram cerca de sete hectares de floresta, mato e pastos, e apenas a rápida e eficaz intervenção dos bombeiros impediu que atingissem ainda maior dimensão», acrescenta a Judiciária.

Os detidos, um agricultor e criador de gado e um seu empregado, pastor e trabalhador agrícola, com 55 e 51 anos, respetivamente, vão ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório e aplicação de medidas de coação.