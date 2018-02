26-02-2018 15:08

Inscrições abertas para Open de ténis de Pinhel

Estão abertas as inscrições para o Pinhel Open de ténis, que vai decorrer a 3 de março.

A prova é pontuável para o ranking distrital do Circuito Distrital de Ténis Amador (CDTA) da Guarda, que este ano vai passar por dez concelhos, e podem participar tenistas federados ou não. Os interessados em competir na terceira edição deste torneio devem inscrever-se até às 9 horas do dia 2 através do telefone 961 815 942 ou em https://goo.gl/forms/mnhDMWIcUAzaPWxO2 .