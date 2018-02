26-02-2018 10:02

Teatro das Beiras estreia hoje nova produção

O Teatro das Beiras estreia hoje (11 horas), no auditório da companhia covilhanense, a sua 98ª produção, intitulada “Um mundo mágico…”.

Trata-se de uma peça de teatro infantil, baseada num texto de Alves Redol, e será apresentada na iniciativa “As Escolas vão ao Teatro”, promovida pela Câmara da Covilhã e dirigida a todos os alunos do ensino básico do concelho. A seguir ao espetáculo haverá uma conversa com a encenadora, Isabel Bilou. “Um Mundo Mágico…” inspira-se na metamorfose das sementes do trigo – o ciclo do pão – e quer ser «um contributo artístico que estimula a sensibilidade dos jovens espetadores para um dos mais importantes dilemas da sociedade contemporânea: a defesa do planeta», adianta o Teatro das Beiras. A interpretação é de Margarida Calaveiras, Sílvia Morais e Tiago Moreira.