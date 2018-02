25-02-2018 15:00

Inscrições para a Universidade de Inverno abertas até 16 de março

Estão abertas as inscrições para a Universidade de Inverno, que a Universidade da Beira Interior (UBI) promove entre os dias 3 e 5 de abril, dirigida aos estudantes do 3.º Ciclo do Ensino Básico. Organizada pela primeira vez este ano, a iniciativa propõe aos alunos dos 7.º, 8.º e 9.º anos três dias repletos de atividades científicas e culturais, em ambiente universitário e no cenário natural privilegiado da Serra da Estrela. As candidaturas estão abertas até 16 de março e podem ser feitas online. Há 40 vagas disponíveis para estudantes de todo o país, que ficarão alojados na Pousada de Juventude, na aldeia de montanha das Penhas da Saúde. Os 60 euros de inscrição incluem a estadia e as refeições dos três dias.