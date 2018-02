25-02-2018 14:33

42 operacionais combatem três incêndios no distrito da Guarda

Segundo informação disponível no site da ANPC, às 14h32, estavam ativos três incêndios no distrito da Guarda. Dois deles, um na Guarda e outro em Nave, já estão em fase de resolução e mobilizam, ao todo, 13 operacionais e quatro viaturas. Outro, em Alfaiates (Sabugal), ainda está em curso e está a ser combatido por 29 operacionais, sete viaturas e um meio aéreo.