24-02-2018 18:45

Foz Côa Story House vai contar história do concelho

O município de Vila Nova de Foz Côa vai criar um centro interpretativo da história do concelho e para tal vai reabilitar todo um quarteirão no centro histórico da cidade.

A obra da Foz Côa Story House, que também será um pequeno hotel de quatro estrelas com dez quartos, restaurante e “wine bar”, poderá «começar no Verão», adianta o presidente da autarquia, espera lançar o respetivo concurso público «em março ou abril». Segundo Gustavo Duarte, o projeto destina-se a contar «um pouco da história de Foz Côa, do vinho, do azeite, do xisto, da amêndoa. Temos documentos, fotográficos e escritos, extraordinários que serão partilhados com os visitantes através de conteúdos interativos. O visitante vai ter uma visão completa da riqueza do concelho Côa». O edil sublinha que o município tem uma «história riquíssima que tem que ser contada e que muitos fozcoenses desconhecem», acrescentando que este equipamento vai também contribuir para «dinamizar a zona histórica, que está um pouco abandonada», através da recuperação de um dos edifícios emblemáticos de Foz Côa, a “Casa dos Almeidas”, na Rua da Fraga. O investimento previsto é da ordem dos dois milhões de euros, financiado em 972 mil euros pelo FEDER. A Câmara de Foz Côa obteve ainda um apoio de 400 mil euros do Turismo de Portugal, no âmbito do programa de Valorização Turística do Interior. O projeto de reabilitação do espaço foi elaborado pelo gabinete de arquitetura de José David Silva, de Moimenta da Beira, e resultou de um concurso de ideias promovido para o efeito pelo município. O edifício terá uma área de implantação de 719 metros quadrados e área de construção de 1.799 metros quadrados.