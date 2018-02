24-02-2018 17:01

Mais de 146 mil cigarros apreendidos em Vilar Formoso

O Comando Territorial da Guarda, através do Destacamento Territorial de Vila Formoso, e a Autoridade Tributária apreenderam ontem mais de 146 mil cigarros, na fronteira de Vilar Formoso. Durante um controlo móvel foi fiscalizado um autocarro, onde se faziam transportar quatro indivíduos, com idades compreendidas entre os 19 e os 39 anos, os quais transportavam oito bagagens de viagem contendo 7.310 maços de tabaco, com 146.200 cigarros, correspondendo a um valor estimado de cerca de 31 mil euros. Os indivíduos foram identificados por introdução de tabaco sem estampilha fiscal em território nacional.