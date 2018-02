24-02-2018 13:26

Sp. Covilhã perde em Famalicão

O Sporting da Covilhã perdeu em Famalicão, em jogo da jornada 26 da II Liga. Os serranos jogaram desde os 21 minutos reduzidos a 10 unidades, por expulsão de Fatai e sofreram o golo que ditou a derrota a dois minutos dos 90. Com este resultado o Famalicão ultrapassou os covilhanenses na tabela classificativa. Na próxima jornada os serranos jogam no Santos Pinto, com o Benfica B, um jogo agendado para domingo, também às 11h15.