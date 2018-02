23-02-2018 18:58

Tiago Gonçalves formaliza candidatura à concelhia do PSD/ Guarda

Tiago Gonçalves apresentou hoje a sua candidatura à concelhia social-democrata da Guarda para «demonstrar à Guarda que o PSD é um partido satisfeito mas inconformado» e que «renova a sua ambição» para a cidade e o concelho.

O diretor de campanha da última candidatura de Álvaro Amaro à autarquia considerou ainda «infelizes» as declarações de Júlio Santos, que lidera a lista adversária, segundo o qual o aparecimento de outra lista só poderia ser de «marionetas comandadas remotamente por alguém que se julgue dono do partido».

A candidatura de Tiago Gonçalves mobilizou os militantes, que foram em massa à sede do partido para ouvir o também líder da bancada social-democrata na Assembleia Municipal. As eleições para a concelhia guardense ainda não têm data marcada.

