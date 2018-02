23-02-2018 18:23

Distrito da Guarda com 14 PME de excelência em 2017

Das 1.947 empresas distinguidas com o estatuto PME Excelência 2017, 14 são do distrito da Guarda e 15 do distrito de Castelo Branco. Esta distinção, atribuída pelo IAPMEI (Agência para a Competitividade e Inovação) e pelo Turismo de Portugal, visa premiar as pequenas e médias empresas com bom desempenho económico-financeiro e de gestão. As empresas contempladas no distrito da Guarda foram a Lacticôa; Lacto Serra; Manutrial; Marques de Almeida, J. Nunes e V. Simões & Associado SROC; Ortogil; Queijos Tavares; Sempreviva; Solicel; Supercôa; Top Trans Transitários; Transportes Caramelo; C.A.R.M – Casa Agrícola Roboredo Madeira; Distrisabugal e Farmácia Central do Sabugal. Já no distrito de Castelo Branco, as PME Excelência 2017 são a L. C. Premium; Marta Cristina Valério Tavares; Mecalbi; Potinho Certo; Soprotaco; Ambienti d’Interni; Cecília Dias, Farmacia; Cubimatéria; ENFORCE; Euromel; Farmácia Vitória Fundanense; Haco; Hotelaria e Turismo “O Alambique de Ouro”; J3LP e João Maia – Automóveis. O PME Excelência corresponde a um selo de reputação que permite às empresas distinguidas relacionarem-se com a sua envolvente (fornecedores, clientes, sistema financeiro e autoridades nacionais e regionais) numa base de confiança facilitadora do desenvolvimento dos seus negócios. Para empresas exportadoras e com ambição internacional, o Estatuto PME Excelência é particularmente relevante, constituindo um fator de diferenciação e garante a solidez e idoneidade das empresas.