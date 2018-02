23-02-2018 16:58

Bombeiros do distrito da Guarda ponderam não participar no próximo dispositivo de combate a incêndios

As associações humanitárias de bombeiros do distrito da Guarda ponderam não integrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Florestais (DECIF) de 2018 caso não sejam «satisfeitas as reivindicações apresentadas pela Liga dos Bombeiros Portugueses ao Governo».

A decisão foi hoje divulgada pela Federação de Bombeiros do Distrito da Guarda, que acrescenta em comunicado que esta tomada de posição foi aprovada «por unanimidade» na última reunião da direção da FBDG realizada em Celorico da Beira na passada segunda-feira.