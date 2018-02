23-02-2018 15:48

Escape Livre homenageia 38 pilotos da Guarda na Gala Spal

A comemorar 20 anos, a Gala Spal “A Nossa Seleção de Pilotos” realiza-se esta noite no TMG, palco desta tradicional homenagem do Clube Escape Livre aos protagonistas do desporto automóvel do distrito que se destacaram no ano passado.

Este ano serão distinguidos 38 pilotos de oito modalidades que competiram nas provas oficiais do desporto motorizado de quatro e duas rodas. São eles Nuno Costa (radiomodelismo), Antonio Matias, António Tavares e Nuno Rodrigues da Silva (ralis), David Lourenço, Fernando Morgado, Filipe Fortunato, Frederico Neto, João Martins, Jorge Grilo, Miguel Vicente, Rui Loureiro, Rui Soares e Vilson Grilo (slalom). Diogo Caramelo e Tiago Cabral (sprint), David Saraiva, Francisco Carvalho e Sérgio Saraiva (velocidade), Mário Patrão (TT e enduro), Fausto Frade e José Torres (enduro e motocrosse) são outros dos homenageados.

O Escape Livre vai também galardoar Guilherme Santos e Francisca Santos (quad-cross), bem como Artur Teixeira, David Paredes, Filipe Martins, Francisco Almeida, José António Pereira, Nuno Neta, Jorge Nunes, Carlos Russo, Ricardo Janeiro, João Quadrado, Hugo Saraiva, António Duarte, Anabela Pinto e Mariana Coelho (navegação).

Para além do Troféu La Vie Piloto do Ano, entregue ao mais votado pelos espectadores presentes no grande auditório, serão entregues o Troféu Prestígio João Lopes e o Troféu Manuel Gião, o mais alto galardão da noite. A gala conta ainda com um espetáculo de magia de Luís de Matos que é aberto ao público em geral e cujos bilhetes estão disponíveis na bilheteira do TMG. Já para assinalar as duas décadas desta festa o Escape Livre terá patente, no átrio do grande auditório, uma coleção de mais de duas dezenas de fotografias que registam os momentos de entrega das edições anteriores. Em 2018 o clube guardense está também a comemorar os 45 anos do programa radiofónico emitido semanalmente na Rádio Altitude.