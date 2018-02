23-02-2018 12:12

Workshop Internacional de Turismo Religioso começa hoje

Entre hoje e domingo, a Guarda, conjuntamente com Fátima, são palco dos VI Workshops Internacionais de Turismo Religioso. Esta é a primeira vez que a cidade mais alta, e o seu património de herança judaica, integram o certame, que é já considerado o mais importante do país neste setor.

Para a hoje está apenas previsto um jantar de boas-vindas exclusivo para os cerca de 40 operadores que visitam a Guarda pela primeira vez e amanhã os trabalhos vão decorrer no TMG durante a manhã, com reuniões de trabalho entre “suppliers” (operadores portugueses das áreas da hotelaria e restauração) e “hosted buyers” (operadores turísticos, neste caso do setor judaico). Os “suppliers” locais e nacionais terão oportunidade de expor e promover os seus produtos/ ofertas de forma a cativar os operadores estrangeiros que atuam no mercado religioso. Já durante a tarde está agendada uma visita à judiaria de Trancoso e ao Centro de Interpretação da Cultura Judaica Isaac Cardoso. O programa encerra no domingo com uma visita encenada à judiaria da Guarda.

Prevê-se que ao longo dos três dias a Guarda acolha perto de 40 “hosted buyers” de todo o mundo, cujo principal objetivo é encontrar/conhecer novos destinos turísticos com ofertas e experiências diferenciadoras, dentro do segmento de mercado cultural e religioso. Participam ainda nesta iniciativa cerca de 40 “suppliers”.