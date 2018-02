22-02-2018 16:29

Estudantes de Comunicação homenageiam Zeca Afonso

O UBIMedia, Núcleo de Estudantes de Ciências da Comunicação, organiza esta noite um sarau cultural para relembrar Zeca Afonso.

O evento decorre no auditório das Sessões Solenes, no polo principal da Universidade da Beira Interior, pelas 21h30. Ao longo do serão estão previstas diversas apresentações: José Ferraz Alçada fará o seu tributo com a “Crónica de uma Morte Anunciada”, enquanto Filipa Ribeiro, Rúben Matos, Ice Beam and The Blizzard, a Escola de Música de Belmonte, o Coro Sénior da Universidade da Beira Inteiro e o Grupo de Fados do Cantinho vão interpretar alguns dos temas icónicos de Zeca Afonso. A entrada é gratuita.