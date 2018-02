22-02-2018 15:05

Município de Gouveia promove ação de reflorestação em áreas ardidas

O Município de Gouveia vai promover na próxima semana uma ação de reflorestação nas áreas ardidas do concelho, que envolverá funcionários autárquicos, alunos das escolas, bombeiros, associações e a população em geral. A iniciativa de reflorestação denominada "Replantar Gouveia", vai decorrer de 26 de fevereiro a 4 de março, no espaço da denominada Mata da Câmara. A ação tem como objetivo «repor a mancha verde que foi destruída nos incêndios de 15 e 16 de outubro e destina-se à plantação de diferentes espécies de árvores, nomeadamente faias, carvalhos, castanheiros, bétulas, entre outras», de acordo com a autarquia.