21-02-2018 11:05

Sindicato alerta para carência de enfermeiros na ULS Guarda

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) alertou para a carência de profissionais na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda e para a necessidade da contratação «urgente» de 130 enfermeiros. A Direção Regional da Beira Alta do SEP refere em comunicado que a falta de enfermeiros na ULS da Guarda «coloca em causa os cuidados prestados à população». Segundo o sindicato, é «urgente a contratação de, pelo menos, 130 enfermeiros para exercerem funções na ULS da Guarda». Os profissionais em falta «correspondem a funções permanentes face à grave carência de enfermeiros e às dotações inseguras que se verificam nos serviços», explica. O SEP alerta que a não contratação destes enfermeiros trará «graves consequências» para os serviços, como a existência de «vários turnos em que apenas um enfermeiro tem à sua responsabilidade entre 20 a 30 utentes», e a redução de camas disponíveis no Serviço de Medicina Interna. A situação também origina que enfermeiros especialistas, que deveriam prestar cuidados de enfermagem diferenciados, estejam impossibilitados de o fazer e que exista a sobrecarga de trabalho de muitos enfermeiros com horário para além das 35 horas «para reforço pontual nas equipas e para manter muitas vezes o número mínimo de enfermeiro por turno».