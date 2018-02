20-02-2018 20:44

GNR debate hoje incêndios florestais nos "Serões da Guarda"

O Comando Territorial da GNR da Guarda retoma esta noite as tertúlias “Serões da Guarda” no café-concerto do TMG.

A primeira sessão está agendada para as 21h30 e tem como tema a “Proteção da Natureza - Incêndios Florestais”. Já estão programadas sessões sobre cibersegurança (28 de março), violência doméstica (17 de abril) e segurança rodoviária (17 de maio).