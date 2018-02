20-02-2018 15:06

Casal detido por furto de metais não preciosos em Torrozelo

A GNR de Seia anunciou a detenção, no passado dia 16, de um casal em Torrozelo, naquele concelho, pelo crime de furto de metais não preciosos.

Após uma denuncia de que estaria a decorrer um furto de cabos de telecomunicações, os militares deslocaram-se ao local tendo «surpreendido os suspeitos quando estes se preparavam para retirar o material furtado, bem como as ferramentas utilizadas», refere o Comando Territorial da Guarda em comunicado.

Da ação resultou a apreensão de um veículo, 138 metros de cabo e diversas ferramentas de corte utilizadas no furto. Os suspeitos, de 37 e 40 anos, foram presentes a tribunal e ficaram sujeitos a termo de identidade e residência.