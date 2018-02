20-02-2018 11:42

Forças especiais em exercício na Serra da Estrela

A zona da Serra da Estrela é, desde ontem, o palco de um exercício terrestre das forças do Centro de Tropas de Operações Especiais.

Os militares vão treinar nas áreas do Covão da Ametade, Cântaro Magro, Piornos e Torre até 9 de março. Da atividade constam deslocamentos a pé e com viaturas, sendo que todas as ações serão executadas «com rigorosas medidas de segurança» para a salvaguarda de pessoas e bens.