19-02-2018 14:56

PSP detém homem por posse e armazenamento ilegal de artigos pirotécnicos

O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública da Guarda deteve, no passado sábado, um homem com 50 anos de idade por posse e armazenamento ilegal de artigos pirotécnicos, no concelho de Seia.

No decorrer da operação policial foram apreendidos uma caixa que continha quatro foguetões, seis bombas

de foguete (Morteiros), sete bombas de foguete, um metro de rastilho trincafio, um cordão lento e dois canudos pirotécnicos.