18-02-2018 18:57

Sporting da Covilhã sofre nova derrota em casa

Com dois golos em apenas dois minutos, o Leixões venceu esta tarde o Sporting da Covilhã por 2-0. Depois de uma primeira parte sem golos, os únicos dois golos da partida surgiram já na segunda parte do jogo, por dois lances de bola parada. O primeiro, aos 64 minutos, foi um autogolo de Zarabi e logo depois, aos 66 minutos, surge o golo de Luís Silva. Com este resultado Francisco Chaló venceu pela primeira vez no comando dos leixonenses, que conquistaram a segunda vitória fora. Esta é já a quarta derrota consecutiva dos serranos, que ocupam a nona posição, com 25 pontos.