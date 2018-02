18-02-2018 18:37

Rui Sinel de Cordes apresenta "London Eyes" na Covilhã

Rui Sinel De Cordes regressa no próximo sábado à Covilhã com o seu novo espectáculo “London Eyes”. A apresentação do humorista acontece no Grande Auditório da Faculdade de Ciências da Saúde, da Universidade da Beira Interior, e está inserido no programa do festival de tunas “VIII Feitiço”, organizado pela EncantaTuna - Tuna Académica Feminina da Universidade da Beira, marcado para as 21 horas.

“London Eyes” é o sexto solo de stand-up comedy de Rui Sinel de Cordes. Há um ano a viver em Londres, o humorista é exposto a realidades novas. O espectáculo aborda temáticas tão portuguesas como a saudade, mas também novos problemas individuais e colectivos, combinados com o que nos espera num futuro breve.