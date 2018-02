18-02-2018 11:09

Nuno Reis eleito presidente da Distrital do CDS-PP de Castelo Branco

O covilhanense Nuno Reis foi ontem eleito Presidente da Distrital do CDS-PP de Castelo Branco. Nos últimos anos o centrista tem dirigido a secção política da Covilhã, cargo que abandonou no final do mês passado.

Como líder distrital, propõe-se agora à «implantação, maior afirmação política do nosso partido no distrito e confirmação enquanto alternativa política segura e capacitada» mas para que tal seja possível é necessário o «o esforço da equipa que unimos para este trabalho». Equipa essa composta por

Diogo Botelho, Luís Coutinho, João Bernardo Suzete Ferreira e Maria Celeste Capelo.