17-02-2018 19:45

Virtuoso Christophe Desjardins no festival Síntese

O Síntese – Festival de Música Contemporânea da Guarda recebe hoje (21h30) um virtuoso da viola d’arco.

Trata-se do francês Christophe Desjardins (1962), considerado um dos maiores violetistas mundiais e um nome incontornável na música contemporânea. Com um percurso invejável, que inclui o lugar de solista num dos míticos agrupamentos dedicados à música contemporânea – o Ensemble Intercontemporain –, o instrumentista conta no seu currículo inúmeras estreias e muitas obras que lhe são dedicadas pelos compositores que vai conhecendo ao longo do seu incansável trabalho de intérprete e divulgador da nova música. Entre elas, estreou peças de Berio, Boulez, Boesmans, Jarrell, Fedele e do português Emmanuel Nunes, que será um dos compositores tocados neste recital a solo, que incluirá obras de Zimmermann, Marco Stroppa e Alberto Posadas.