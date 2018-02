17-02-2018 15:13

Desfile solidário para ajudar a Carolina

A Escola Secundária de Escolas Afonso de Albuquerque vai promover este sábado, pelas 14h30, o segundo desfile de solidariedade a favor da Carolina “Vamos continuar a Ajudar a Carolina”.

O evento visa novamente a angariação de fundos para ajudar a Ana Carolina Pires, uma aluna do AEAAG que sofre de Paralisia Cerebral Bilateral, a dar continuidade aos seus tratamentos na clínica de Braga (CHS - CEI - Cuidados Holísticos de Saúde -Centro de Estimulação Intensiva).

Com o objetivo de fazer a diferença, a organização promete uma «tarde de glamour, com os valores da solidariedade e da partilha». A entrada tem o custo de 1 euros para estudantes e 2 euros para não estudantes.