17-02-2018 13:53

Exposição de Pedro Calapez para ver no TMG

A partir de hoje, há desenhos e pinturas do conceituado artista plástico Pedro Calapez para ver na galeria de arte do TMG.

A exposição intitula-se “Acordo de Noite Subitamente” e reúne obras sobre tela e alumínio, bem como de grafite sobre papel, pertencentes a diferentes séries realizadas entre 2012 e 2017. Estão patentes 32 trabalhos, de diferentes dimensões, que revelam as diversas aproximações que o artista fez a materiais, suportes, técnicas ou “modos de fazer” que marcado a sua prática artística. Para cada série de trabalhos, por vezes Pedro Calapez escreve um texto. O que acontece nesta mostra, patente até 14 de abril, com algumas das séries apresentadas. Nascido em Lisboa (1953), o artista iniciou a apresentação do seu trabalho nos anos 70, integrado na eclosão do Pós-Modernismo, e realizou a primeira exposição individual em 1982. A afirmação da sua carreira como pintor deu-se na primeira metade da década de 80, em exposições como “Depois do Modernismo” (1983) e “Arquipélago” (1985).

Desde então a sua obra foi mostrada em diversos museus internacionais, nomeadamente no Museu Calouste Gulbenkian (Lisboa), na Fundación Luís Seoane (Corunha), no Museu do Chiado (Lisboa), no Paço Imperial de Rio de Janeiro e no Centro Cultural de São Paulo (Brasil), entre outros. Está representado em diversas coleções internacionais, caso do Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia (Madrid). Artista de forte projeção internacional, Pedro Calapez participou nas Bienais de Veneza (1986) e São Paulo (1987 e 1991), tendo sido galardoado, entre outras distinções, com os prémios União Latina (1990), EDP Pintura (2001), Nacional de Arte Gráfico (Madrid, 2005) e AICA (2005). A exposição será inaugurada pelas 18 horas e tem entrada livre.