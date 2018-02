17-02-2018 12:34

ARC Sport com cinco carros em Fafe

A ARC Sport começa a nova época de ralis na máxima força com cinco carros na primeira prova do ano. Ricardo Moura, Joaquim Alves, Ricardo Teodósio, Pedro Almeida e Miguel Correia vão competir no Rali Serras de Fafe, que decorre este fim-de-semana, apoiados pela equipa de Aguiar da Beira.

As cinco equipas têm objetivos distintos. Ricardo Moura (na foto), tricampeão nacional de ralis e dez vezes campeão dos Açores, vai alinhar com o Ford Fiesta R5, acompanhado por António Costa, e o objetivo é regressar aos títulos. A dupla Joaquim Alves e Sancho Eiró apresentam-se em Fafe num Ford Fiesta R5 e quer entrar na luta pelo “top5” nesta prova inaugural. Já o campeão nacional de Produção de 2017 Ricardo Teodósio, que terá José Teixeira como navegador, vai correr num Skoda Fabia e estreia-se na ARC também com o objetivo de chegar ao título «em dois anos». Finalmente, Pedro e Nuno Almeida vão tripular um Skoda Fabia S 2000 na estreia do piloto em pisos de terra, o mesmo acontecendo com Miguel Correia, acompanhado por Pedro Alves, que compete num Renault Clio R3. «Entramos na nova época com tranquilidade e a certeza que poderemos contribuir para o êxito dos nossos pilotos com o empenho e dedicação de todos nós», disse Augusto Ramiro, responsável da ARC Sport. O Serras de Fafe, prova inaugural do Campeonato de Portugal de Ralis, arranca no sábado e conta com 11 provas especiais de classificação.