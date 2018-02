16-02-2018 20:09

Novas bandas mostram o seu valor a partir de hoje em Belmonte

Começa hoje (21 horas) o terceiro concurso “À Descoberta dos Novos Talentos!", em Belmonte.

O desafio pela autarquia vai contar com 16 bandas que vão atuar no auditório da Santa Casa da Misericórdia. Esta noite o palco é dos grupos Os Trovadores da Beira, Kit, White Wolves, Zé Ninguém e Gary Yamamoto e Saci Pererê.

Amanhã será vez dos projetos Johnny Dead Radio,

Coverkill, Fenix Band, ADN, Ponto 4 e Ice Beam and the Blizzard. No domingo, o concurso termina com os concertos de Tânia Dias, Boa Onda, Nuno Marinho, Sal e Vicellé a partir das 15 horas.

Segundo a autarquia, « objectivo do concurso é dar oportunidade a novos talentos na área da música, podendo participar bandas ou artistas individuais com idade igual ou superior a 15 anos e que não tenham contrato com nenhuma editora assim como qualquer gravação de temas originais». O vencedor vai atuar nas Festas da vila, em abril.