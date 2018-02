16-02-2018 18:05

Faleceu Alexandre Monteiro, histórico dirigente dos TSD da Guarda

Faleceu Alexandre Monteiro, histórico dirigente dos Trabalhadores Social Democratas (TSD) na Guarda, que fundou em 1985 tendo sido seu presidente durante 24 anos.

Militante do PSD desde a primeira hora, o antigo deputado do PSD na Assembleia da República pelo círculo da Guarda, eleito em 1987, estava internado desde meados de janeiro no Hospital Sousa Martins, na cidade mais alta, onde morreu na quarta-feira aos 75 anos de idade. O funeral realizou-se ontem à tarde.

Em 2013, Alexandre Monteiro, que sofria de Parkinson, editou o livro “Memórias de um Deputado da Província na Assembleia da República”, sobre o período em que esteve no Parlamento, a fundação da fábrica da Renault na Estação, onde trabalhou, os primeiros tempos após o 25 de abril na Guarda e outros aspetos sobre a história e acontecimentos que marcaram a cidade nas últimas décadas.