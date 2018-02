16-02-2018 17:35

Defesa de Pedro Dias pede homicídio privilegiado em vez de qualificado

Depois das alegações finais, Pedro dias pediu para voltar a falar esta tarde no Tribunal da Guarda, onde decorre o julgamento.

«Assumo tudo o que fiz, mas não consigo assumir o que não fiz. Eu realmente não matei os civis.», declarou o suspeito dos crimes de Aguiar da Beira. Assumindo que quis «dar uma explicação sobre como as coisas se tinham passado nesse dia», o arguido garantiu que não foi «à procura de fazer mal a ninguém» e que se pudesse teria evitado os crimes.

Antes disso, a advogada de Pedro Dias defendeu que o seu cliente deve ser condenado por homicídio privilegiado e não por homicídio qualificado do militar da GNR Carlos Caetano, uma vez que foi brutalmente agredido. «Isto é um instinto de sobrevivência pela vida“, afirmou Mónica Quintela, referindo que o arguido foi «acometido de uma emoção violenta» quando pegou na arma e disparou contra o militar.

Entretanto, foi já marca da leitura da sentença, que ocorre dia oito de março.