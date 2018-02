16-02-2018 16:41

Enfermeiro do CHCB integrou comitiva da seleção nacional de futsal

António Fonseca, enfermeiro chefe do Serviço de Ortopedia do Centro Hospitalar Cova da Beira faz parte da Seleção Portuguesa de Futsal, que no passado dia 10 de Fevereiro se sagrou Campeã da Europa, após vencer a Espanha.

A preparação de toda a logística para os treinos, para os jogos e para as fases finais dos campeonatos da Europa e do Mundo na área da USP- Unidade de Saúde e Perfomance da FPF (nas Seleções AA e sub-21 de Futsal) bem como a prestação de cuidados de enfermagem/enfermagem de reabilitação na área da prevenção e tratamento de lesões desportivas e da hidratação dos jogadores, são apenas algumas das atividades que o enfermeiro António Fonseca desempenha há cerca de 15 anos ao serviço da Federação Portuguesa de Futebol.