15-02-2018 16:46

Fundão dedica Clube de Leituraao filme “Words and Pictures”

A Biblioteca Municipal Eugénio de Andrade, no Fundão, recebe na quinta-feira, às 21h15, uma sessão do Clube Leitura da Biblioteca Municipal, desta vez com a visualização do filme “Words and Pictures”, de Fred Schepisi.

“Jack Marcus é escritor de sucesso e professor de Literatura. Dina Delsanto é pintora e professora de Artes Plásticas. Os dois entram num embate: qual linguagem é mais importante, a escrita ou a visual? Ele acredita na supremacia das palavras, enquanto ela afirma que as fotos e quadros são mais importantes. À medida que a argumentação dos dois se vai transformando em romance, os alunos tentam descobrir a resposta”, refere a nota da Câmara do Fundão, lembrando que o filme tem interpretação de Clive Owen e Juliette Binoche.

Este clube de leitura realiza-se todos os meses e pretende ser um espaço de partilha de emoções, partilhando com os outros leitores um livro de que se gostou.