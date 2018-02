15-02-2018 12:32

GNR apreende 2 mil maços de tabaco em Vilar Formoso

A GNR de Vilar Formoso apreendeu, ontem, 2 mil maços de tabaco naquela localidade.

Segundo o Comando Territorial, a apreensão ocorreu durante uma operação de fiscalização de trânsito. «Os militares fiscalizaram um autocarro proveniente da Suíça, sendo detetados nas bagagens de dois passageiros, com 28 e 35 anos, 2 mil maços de tabaco, que corresponde a 80 mil cigarros, com um valor estimado de 17 mil euros», adianta a GNR em comunicado.

Os suspeitos, um homem e a mulher, foram identificados por introdução de tabaco sem estampilha fiscal em território nacional.

A operação contou com o apoio do Destacamento de Intervenção da Guarda.