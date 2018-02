14-02-2018 17:30

Santinho Pacheco quer estudos sobre túneis na Serra da Estrela

O deputado do PS eleito pela Guarda Santinho Pacheco quer que o Governo se pronuncie sobre a possibilidade da construção de um túnel que atravesse a Serra da Estrela.

Numa pergunta dirigida ao Ministério do Planeamento e Infraestruturas, o parlamentar lembra as vicissitudes que a Serra da Estrela tem no território, dada a sua área e altitude e manifesta a sua preocupação pela atual rede viária não conseguir fazer face às necessidades da população. «Com quase um século, e constantes condicionamentos meteorológicos, a rede viária existente deixa Covilhã e Manteigas de costas voltadas para Seia e Gouveia», lê-se na pergunta enviada ao abrigo do regimento parlamentar. Santinho Pacheco questiona a tutela de Pedro Marques sobre se existem estudos acerca da viabilidade técnica e ambiental da construção de túneis na Serra da Estrela. «Admite o Governo ouvir as autarquias locais sobre essa possibilidade de ligar por Túnel Seia/Gouveia, a Manteigas e Covilhã̃ através das Infraestruturas de Portugal ou, em alternativa, abrindo uma concessão a privados, desde o estudo de impacto ambiental, projeto, construção e exploração, por um prazo determinado?», pergunta também.